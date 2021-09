Tromba d’aria a Copanello, tanta paura ma nessun danno

Temperatura ancora ottimale per i bagni di settembre, sole e quel vento che ti accarezza il volto. Sembrava una giornata tranquilla per i bagnanti di Copanello, ma all’improvviso la tromba d’aria. Forte, non fortissima, per carità, ma abbastanza violenta da far volare ombrelloni come fossero aquiloni. E tutti sappiamo quanto questo può essere pericoloso. Ma per fortuna tanta paura ma nessun danno a persone o cose, ombrelloni a parte ovviamente.