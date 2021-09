Botta e risposta tra Riccio e Pellegrino: “Ritengo infruttuoso farne una questione di campanile”

Continua il botta e risposta tra Mariarosaria Pellegrino, Capogruppo FDI al Comune di Soverato, e il consigliere comunale di Catanzaro Eugenio Riccio. Alla replica di questo ultimo ha risposta il consigliere di Soverato: “Sono contenta che il consigliere Riccio abbia presentato un esposto in Procura, assolvendo al proprio dovere di buon cittadino, ma personalmente continuo a ritenere la prima nota un attacco strumentale rivolto alla città di Soverato. La depurazione delle acque in Calabria è un settore in costante stress, considerate le perduranti difficoltà economiche degli enti locali. Da questa situazione non sfugge nessuno, per quanto per il sig. Riccio il turista scappi solo ed esclusivamente, ogni anno, da Soverato”. .

“L’episodio rappresentato con molta enfasi – si legge nella nota – non è chiaro se si riferisca a un malfunzionamento del depuratore del comune limitrofo e se interessi o meno la città di Soverato, se sia da ascrivere a scarichi abusivi, o in che misura sia influenzato dalle forti precipitazioni che proprio in quei giorni hanno interessato l’intero comprensorio. Già solamente quest’ultima informazione dovrebbe far riflette e molto prima di lanciarsi in improvvide accuse. Verificheranno, qualora ve ne sia bisogno, le autorità competenti. Nonostante gli evidenti dubbi e il condizionale d’obbligo giustamente e ampiamente utilizzato, Riccio ha pensato bene di trarne una nota dove, oltre alle considerazioni di natura tecnica (che in verità di tecnico avevano ben poco), generalizzava circoscrivendo, guarda caso, il presunto fuggi-fuggi di turisti alla sola Soverato. Mi sembra oltremodo normale per un amministratore stigmatizzare quelle righe, evidenziando lo stato attuale delle acque antistanti il territorio soveratese. Ritengo infruttuoso farne una questione di campanile”.

“E poi, – si legge – considerato che nella prima nota il suddetto consigliere ha espressamente dichiarato – questa volta senza alcun condizionale – che si trattava di episodi ciclici, sono certa che ogni volta, ogni anno, lo stesso abbia presentato esposto in Procura. E se così è stato, ci dica se da denunciante è stato o meno notiziato di risvolti penali indicanti presunti reati ambientali. Oppure si sono conclusi tutti con un nulla di fatto? Ringrazio comunque il solerte consigliere Riccio per avermi offerto la possibilità di ribadire come Soverato, seppur tra le tante difficoltà comuni a tutti i territori, sia fornita di un depuratore perfettamente funzionante che monitoriamo quotidianamente, sia insignita della Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo e sia tra i pochi comuni, in schema consortile con le vicine Satriano San Sostene e Davoli, ad aver già iniziato i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi. Fatti incontrovertibili questi e che non necessitano di alcun condizionale”.

“Non è intenzione della sottoscritta alimentare alcuna polemica e dunque non replicherò ulteriormente, – conclude – nella consapevolezza di aver obiettato esclusivamente per amor di verità e di rispetto per la mia città, i miei concittadini e tutti i turisti e villeggianti che ogni anno ritornano entusiasti”.