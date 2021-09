Emergenza Afghanistan, associazioni a confronto

Sulla scorta di quanto sta già avvenendo in altre zone d’Italia, il CSV “Calabria Centro” e il Forum del Terzo Settore di Catanzaro – Soverato hanno fissato per martedì 7 settembre, alle ore 16.30, nella sede del Forum in via Conti Falluc 60 a Catanzaro, un incontro con le associazioni per stimolare una riflessione comune sull’emergenza Afghanistan e per definire proposte e modalità di intervento a favore dei profughi afghani giunti in Calabria.

Diverse realtà associative, di concerto con le istituzioni, sono state già allertate nell’attività di accoglienza, e da più parti, anche a livello regionale, si stanno moltiplicando iniziative per la raccolta di beni di prima necessità da distribuire ai vari nuclei familiari.

Dal canto loro, CSV e Forum, sono pronti a promuovere e supportare le attività dei volontari già formati per l’accoglienza, ed a ritagliare spazi di partecipazione e di collaborazione con le istituzioni e gli Enti Locali.

L’iniziativa sarà replicata nei prossimi giorni nelle province di Crotone e Vibo Valentia.