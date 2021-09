Sara ha cinque anni e con un biglietto, il suo peluche e i suoi vestiti ha voluto dare una mano d’aiuto ai bimbi meno fortunati di lei. Grazie all’iniziativa promossa dalla Protezione Civile con Lions e dei Leo Club, Host, Rupe Ventosa, Mediterraneo, Temesa per l’emergenza in Afghanistan.

C’è bisogno di: abbigliamento per bambini e scarpe dai 2 ai 13 anni, pannolini taglia 3-4, giochi; pantaloni e t-shirt da uomo taglia dalla 44 alla 50; pantaloni e tuniche da donna taglia da 42 alla 44; prodotti per l’igiene personale come shampoo, bagno schiuma, rasoi, sapone da barba ma anche per il bucato.

C’è tempo fino a domani 3 settembre per portare quanto richiesto a uno dei due punti di raccolta all’Ente Fiera Magna Graecia di Catanzaro, dove intanto prosegue la campagna vaccinale, e in piazza Maria Ausiliatrice a Soverato, di fronte il palazzo comunale.

Dalle ore 8 alle ore 18 si potranno consegnare le proprie donazioni ai volontari Lions e Leo.

Per info si può contattare il numero verde della Protezione Civile 800 22 22 21 operativo h24.