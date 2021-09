Presentata la manifestazione Sila Sport e Turismo

E’ stata presentata ieri mattina nella sede Unindustria di via Eroi la manifestazione “Sila, Sport e Turismo”.

Nel corso dell’incontro, sono resi noti i dettagli dell’evento prenderà il via domani per poi proseguire nel fine settimana. sarà dedicato allo sport, alla valorizzazione della montagna calabrese e di tutta la filiera che può incidere positivamente sulla promozione territoriale e turistica del territorio regionale.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale di CSAIn Calabria in stretta partnership con Unindustria Calabria, si svolgerà nella suggestiva località di Camigliatello Silano, nel Comune di Spezzano Sila. Nel corso della tre giorni si svolgeranno stage, motoraduni, momenti dedicati alla formazione, convegni, escursioni e modellismo sportivo. Il senso dell’iniziativa, che segna il rafforzamento della collaborazione con Csain, le ricadute sociali e turismo nell’intervista al presidente di Unindustria Aldo Ferrara.