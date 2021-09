Ieri si è svolta a Gimigliano presso la casa della cultura, la “giornata in fattoria” un evento organizzato dalla cooperativa Tabit in collaborazione con l’associazione culturale ricreativa G.A.I.A.

Una giornata che ha visto i bambini trasformarsi in “fattori per un giorno”.

Merenda biologica, intrattenimento, attività, giochi a tema ma soprattutto tanti amici animali che hanno reso felici i numerosi bambini partecipanti.

Molto apprezzato dai genitori il progetto che ha voluto sottolineare l’amore, il rispetto e l’importanza della terra e degli animali.

Un connubio perfetto con l’amministrazione comunale che ha visto l’interessamento personale del Sindaco Avvocato Laura Moschella e dell’Assessore Maria Gigliotti

che hanno voluto pensare ai bambini già penalizzati dalla lunga pandemia.

Un ringraziamento anche ad Antonio Iiritano e Luigi Le Pera che hanno collaborato mettendo a disposizione gli “amici della fattoria ”

Ben vengano queste fantastiche iniziative !