Camera commercio di Catanzaro guarda anche alla Turchia

Il percorso di internazionalizzazione per le imprese del Catanzarese passa anche dalla Turchia. Il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ha infatti avviato un percorso di interscambio reciproco con il presidente della Camera di Commercio italiana a Istanbul Livio Manzini attraverso il quale si costruiranno relazioni commerciali tra imprese locali e turche.

«La Camera di Commercio italiana a Istanbul – ha spiegato Rossi al termine dell’incontro con Manzini, al quale ha anche consegnato una targa della CCIAA di Catanzaro, e il segretario dell’Ente camerale turco Fatih Ayçin – ha una storia di più di 130 anni. È quindi fortemente radicata sul territorio turco ed è l’interlocutore migliore per le imprese italiane che vogliono entrare in un mercato sì complesso, ma particolarmente interessante. Tanto dal lato importazione, visto che il mercato di produzione turco è molto florido, quanto dal lato dell’esportazione che vede, nel comparto agroalimentare, le imprese e i consumatori turchi essere interessati a prodotti di alta qualità e peculiari. Inutile sottolineare come l’approdo in Turchia segnerebbe, per molte delle nostre aziende, la porta di accesso ai mercati mediorientali più importanti».

Sulla scorta dei contatti tra i due Enti, nei prossimi mesi alcuni buyer turchi saranno a Catanzaro e in provincia per conoscere alcune realtà produttive locali e avviare fattivamente rapporti commerciali di prospettiva. L’attività si colloca nel novero delle iniziative già avviate dalla Camera di Commercio di Catanzaro per rafforzare la presenza delle imprese catanzaresi all’estero, con particolare riferimento ai mercati asiatici e mediorientali. In questo senso, l’Expo di Dubai e le iniziative ad esso correlate che si terranno a partire dal prossimo ottobre vedranno la presenza di imprese del Catanzarese accompagnate proprio dall’Ente camerale guidato da Rossi e dal segretario generale Bruno Calvetta.