Covid 19, Botricello piange la sua undicesima vittima

Botricello piange ancora un suo cittadino per Covid-19. E’ morto ieri Luigi Barberio, originario di Andali, ma da tempo residente nel paese ionico.

Barberio, molto impegnato in politica e nel sociale, è risultato positivo la settimana di ferragosto per poi essere ricoverato al nosocomio Pugliese-Ciaccio per quadro clinico poco rassicurante, per comorbilita’.

Non ce l’ ha fatta l’imprenditore di 77 anni e salgono così a undici le vittime a Botricello per virus pandemico. Intanto, cresce in modo costante la curva epidemiologica in tutta la provincia di Catanzaro. Botricello conta 14 positivi e non mancano casi di contagio a Petrona’, Cropani, Sellia Marina e altri paesi del catanzarese.