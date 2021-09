Un uomo di 54 anni U.F. è deceduto questa mattina a bordo del furgone che stava guidando su via Francesco da Paola a Sellia Marina. Secondo le prime notizie avrebbe perso il controllo del mezzo, terminato fuori strada, a causa, presumibilmente di un malore. Il 54enne non avrebbe fatto ritorno a casa ieri ma non Sul posto mezzi di soccorso e Carabinieri.