Nuovo focolaio Covid alla periferia Sud di Catanzaro. Al momento diciotto le positività

Sono diciotto i casi di Covid 19 riscontrati alla periferia Sud di Catanzaro negli ultimi giorni. Diverse ordinanze di quarantena sono state infatti siglate all’inizio della settimana in corso dal sindaco Sergio Abramo.

Quindi un nuovo focolaio in una parte della città che già nei mesi scorsi era stata interessata da decine di casi di coronavirus e alcune vittime con annessi disagi, come si ricorderà, anche per gli istituti scolastici della zona in buona parte chiuse precauzionalmente per diverse settimane.

Il cluster è strettamente monitorato dagli organi competenti e non è escluso che i numeri possano salire ancora nelle prossime ore e nei prossimi giorni.