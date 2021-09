Viale De Filippis, pulizia delle aiuole abbandonate ad opera dei volontari della Chiesa Maranatha ODV

Il senso civico dovrebbe caratterizzare la vita sociale di ogni comunità di persone, e dovrebbe essere prassi naturale di rispetto del bene comune.

Spesso questa sensibilità ha bisogno di essere stimolata, ed in effetti è più viva nel vasto mondo delle associazioni.

In questa traccia, la Chiesa Maranatha ODV, tramite i propri volontari, ha iniziato un’opera di pulizia e cura delle aiuole abbandonate in Viale De Filippis, prossime ai locali in cui sono tuttora in corso i lavori di ristrutturazione della nuova sede.

Le motivazioni – ha detto il pastore Vittorio Valente – nascono da quel senso di rispetto e cura che la fede cristiana dovrebbe manifestare nei confronti della creazione di Dio.