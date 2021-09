Vigili del Fuoco di Catanzaro, Giuseppe Bennardo al vertice del Comando

“Sono stato funzionario in questo comando per quindici anni, tra queste mura sono cresciuto professionalmente è una grande emozione e un grande inire assumerne oggi il comando”. Così Giuseppe Bennardo nuovo comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro a margine della presentazione alla stampa che si è svolta ieri mattina nella caserma di via Cortese.

“Abbiamo scritto pagine importanti per la storia di questo comando. Le ricordo ancora le battaglie di alcune anni fa, metteremo tutte le energie possibili per la sicurezza del territorio con l’intento di migliorare sempre”

. L’ormai ex comandante Fabio Cuzzocrea, da oggi sostituito da Bennardo ricorda “Abbiamo dovuto gestire ed affrontare eventi eccezionali di complessa gestione, due in particolare: la pandemia e gli incendi” e traccia un bilancio sostanzialmente positivo “per i miglioramenti e i risultati raggiunti grazie all’impegno ealla collaborazione di tutto il personale”.