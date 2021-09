“Cani avvelenati a Catanzaro e dintorni: Sindaco intervenga”

“Scrivo questa lettera affinché possa essere sentito il nostro grido di aiuto per tutti gli animali che stanno subendo la cattiveria umana.

Sono Simona Gallella una cittadina catanzarese che nel suo piccolo con tante altre persone sfama, disseta, salva e paga le spese veterinarie di tanti animali abbandonati nella nostra città

Io come tanti altri lo faccio silenziosamente senza aver mai chiesto aiuto a qualcuno delle istituzion. Quando ci abbiamo provato non siamo stati né ascoltati e né esauditi, quindi facciamo da soli.

Premetto che sono dispiaciuta profondamente per la tragica scomparsa di Simona Cavallaro, ma la gente ora sta usando questa povera ragazza come scusante per uccidere tutti i cani che si trovano in città.

Mi chiedo e vi chiedo…. Che colpa hanno questi cani che girovagano in città per cercare cibo, acqua e amore se non quello di essere stati abbandonati? Perché il comune e le varie istituzioni fanno finta di non vedere e di nn sentire?

Ci vorrebbero delle punizioni esemplari per chi compie tali gesti, altrimenti questa situazione non finirà mai.

Io come tante cercodi aiutarne il più possibile ma purtroppo anche noi abbiamo dei limiti sia economici, fisici e di spazio

Paghiamo gli stalli o chiediamo aiuto all’amica o all’amica dell’amica affinché vengano adottati per non essere rinchiusi nei canili perché li non ci andrà mai nessuno ad adottare perché si preferisce in cane di razza, ma quanti cani hanno bisogno di una famiglia e di amore.

Oggi nella mia città non si vedono altro che polpette avvelenate, veleno fuori i portoni. Mi fa paura anche aprire i social per non dover vedere le foto dei cani morti.

Ora chiedo al Sindaco: possibile che quello che vediamo noi Lei non lo vede? Quello che sentiamo noi Lei non lo sente?

Parliamo noi al posto di queste povere creature che nn hanno voce ma hanno un cuore e tanto amore da dare, più di noi umani.

Possibile che un compleanno gipsy abbia fatto più clamore di una vicenda così triste???!!!

Sindaco, visto che è il primo cittadino e quindi colui che deve dare il buon esempio, io, noi ci aspettiamo da Lei delle risposte con fatti a questa triste realtà”.

Simona Gallella