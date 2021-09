Un solo impiegato allo sportello venerdì 3 all’ufficio postale di via Milano: la segnalazione di Petrusinu

Disservizi in un ufficio postale di Catanzaro sono segnalati dall’associazione Culturale Petrusinu ogni minestra e in particolare di Amedeo Chiarella. “Nella giornata del 3 settembre 2021 a Catanzaro e, precisamente, nell’ufficio postale di via Milano, – si legge in una nota- è stata notata la presenza di una sola impiegata, addetta allo sportello. Di conseguenza, i numerosi utenti presenti si sono lamentati a causa delle attese molto lunghe e snervanti, anche per pagare un semplice bollettino.

Chi scrive ha verificato personalmente tale grave disagio aspettando oltre un’ora per poter svolgere un’operazione postale.

Ciò non può assolutamente essere accettato! La città di Catanzaro che fa parte di questa “Italietta”, nonostante tutto è una città viva che pullula di gente che merita rispetto! Di recente, sempre chi scrive, ha visitato alcuni paesi dell’entroterra calabrese, i quali, pur vantando pochissimi abitanti, hanno degli uffici postali con più unità lavorative in grado di soddisfare le esigenze del pubblico. Le Poste italiane ed il Ministero competente dovrebbero pertanto intervenire in merito al fine di garantire un’adeguata funzionalità agli uffici di un capoluogo di regione!