“Catanzaro, una città in cui è impossibile fare il tampone di domenica”

A Catanzaro, di domenica, è praticamente impossibile fare un tampone antigenico o molecolare per il Covid-19. Nel capoluogo, secondo quanto segnalatoci da un lettore, in nessuna delle farmacie di turno vi è la possibilità di sottoporsi a un tampone per verificare la positività o meno al coronavirus. L’unica delle farmacie aperte che eroga il servizio ha esaurito il materiale necessario.

Né è possibile effettuare un tampone rapido all’ospedale “Pugliese”, dove solo chi accede al pronto soccorso viene sottoposto ai controlli, né al Policlinico Mater Domini dove il pronto soccorso non è proprio attivo. Una situazione paradossale che penalizza chi non è vaccinato o, dopo aver ricevuto la prima dose del siero, non è ancora in possesso del green pass.

Così, ad esempio, un cittadino che debba partire la mattina presto da Lamezia Terme per recarsi, in aereo o con un treno a lunga percorrenza, al centro o al nord, non ha alcuna chance di viaggiare. La questione coinvolte tantissime persone (basti pensare che in una delle farmacie aperte soltanto oggi sarebbe arrivata almeno una quarantina di richieste) e merita di essere affrontata dalle autorità sanitarie locali per risolvere un problema che arreca enorme disagio a tanti catanzaresi.

Lettera firmata