Cropani: il punto informazioni della Pro loco, importante riferimento per i turisti

Chiude battenti per questa stagione l’info Point gestito dalla locale Pro- loco e situato sul secondo piazzale del lungomare di Cropani.

Tirando le somme, la struttura è risultata essere fondamentale per tutti i turisti e cittadini che hanno affollato il paese ionico sia a Cropani marina che a Cropani centro.

«Un servizio di pubblica utilità necessario, unico in tutto il territorio comunale, svolto secondo le migliori tradizioni delle Pro Loco, ossia guardando sempre al bene comune e ai bisogni del territorio.

Un servizio – sottolinea il presidente della Pro-loco Angelino Grano – che viene riproposto ogni anno con tenacia, nonostante le difficoltà logistiche riscontrate».

Chi si è rivolto ai punti di informazione turistica ideati dalla Pro Loco ha trovato un operatore sempre pronto e disponibile. Non solo: gli operatori del servizio civile, impegnati nel servizio di pubblica utilità, conoscono anche l’inglese, utile e imprescindibile passaporto per il mondo.

Rimarrà invece aperto tutto l’anno l’info Point situato a Cropani centro, in piazza Duomo.