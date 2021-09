Anche la fontana di Santa Caterina è a secco

Con la carenza idrica che vive la città, il fatto che non scorre più acqua dall’antica fontana di Santa Caterina ai più sarà parso anche normale. Ciò che a molti lettori, invece, non sembra normale – e lo hanno scritto a Catanzaroinforma – è lo stato di incuria in cui versa. Erba alta, sporcizia, addirittura una palina segnaletica riversa nell’area verde (?) che ne fa da base. E non può essere una giustificazione che l’area sia interessata dal cantiere della Questura. “La fontana – scrivono i lettori – è fuori dalla zona cantierata. Si tratta di una mancanza di decoro che, purtroppo, si vive un po’ in tutta la città”.