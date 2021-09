Dalla di Camera Commercio di Catanzaro contributi per “Milano Wine Week”

Hanno tempo fino alle 21 del prossimo 13 settembre le aziende del comparto vitivinicolo della provincia di Catanzaro interessate a partecipare alla manifestazione fieristica “Milano Wine Week”. Lo riferisce un comunicato della Camera di commercio di Catanzaro. Le realtà interessate – è detto nel comunicato – “potranno presentare domanda di ammissione all’avviso pubblico emanato da PromoCatanzaro, azienda speciale della Camera di Commercio del capoluogo di regione, con cui è previsto il contributo economico dell’Ente alle spese di partecipazione. La manifestazione si terrà nel capoluogo lombardo dal 2 al 10 ottobre prossimi e prevede, per le aziende partecipanti, un costo di 1.400 euro + Iva. Di questi, 1.100 euro saranno coperti dal contributo di PromoCatanzaro.

I servizi inclusi nel canone sono: acquisizione area e allestimento stand; assistenza di personale qualificato nel corso della manifestazione fieristica; utilizzo su prenotazione di 60 business lounge per appuntamenti privati; servizio ghiaccio e assistenza sommelier di sala; gestione logistica dei vini, consegna allo stand e temperatura gestito dai Sommelier Fisar; inserimento nel catalogo della manifestazione, fisico e digitale; inserimento dell’azienda nell’app ufficiale Wine Business City, dalla quale sarà possibile richiedere e ricevere richieste di appuntamenti con distributori, Horeca, export manager ecc.; 20 inviti alla manifestazione riservati ad ogni azienda; partecipazione a Wine Business Forum, il più grande Forum Italiano per il mondo del vino.

Sarà inoltre possibile per le cantine gestite da Under 40, la partecipazione all’evento di networking Wine Generation Forum, un evento di alta formazione dedicato ai giovani di settore che tramite tavole rotonde, momenti plenari e workshop tematici stimolano la crescita del settore e delle singole realtà aziendali; presenza logo in tutti i materiali di comunicazione; guida cartacea: 1 Pagina Adv dedicata all’iniziativa;social (FB+IG): 1 Post dedicato durante l’evento;inserimento degli eventi nel calendario ufficiale della manifestazione; presenza dell’azienda nella mappa della manifestazione; accesso al Wine Networking Hub della piattaforma Digital Wine Fair per connettersi e chattare facilmente con tutti gli operatori di settore registrati”. “Milano Wine Week” è il primo evento di sistema in Italia – è detto nel comunicato – dedicato al mondo del vino, capace di riunire e coinvolgere allo stesso tempo i principali interlocutori della filiera vitivinicola di tutto il mondo – opinion leader, produttori e organizzazioni, operatori e stampa – e il grande pubblico di wine lover”.