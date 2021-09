Forte pioggia a Catanzaro e nel Catanzarese

Pioggia incessante in varie zone della città e del Catanzarese in questo fresco lunedì di settembre. Situazione da monitorare soprattutto in alcuni centri della costa jonica non lontano dal capoluogo. Un forte nubifragio sta interessando nelle ultime ore in particolare Sellia Marina. Il sindaco Mauro su Facebook invita a non uscire “in questo momento di forte pioggia” perchè “Potrebbero esserci rischi alla viabilità con possibili smottamenti, allagamenti, ecc. con pericoli per la pubblica incolumità”.