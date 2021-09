Aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento della strada provinciale 25

Rifacimento della strada provinciale, numero 25, Arsanise-Janò: non è lontano l’ultimo step. E’ già scritto: quarantacinque giorni e si conosceranno tempi e finalità di uno dei cantieri più attesi della provincia di Catanzaro.

Ha da ieri una denominazione la ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto anche se in via provvisoria: Consorzio Adone.

Ora è conto alla rovescia: un mese e mezzo, forse anche prima, per evadere altri adempimenti alla voce verifiche di conformità. Non si andrà oltre: si appura da fonti ben informate.

La buona nuova, propedeutica all’aggiudicazione definitiva dell’opera dalle importanti ricadute sociali ed economiche, è stata accolta con parole di giubilo nella presila catanzarese, soprattutto da chi, spendendo tempo, energie e buone pratiche, l’opera l’ha immaginata, l’ha difesa e ora spera di realizzarla, non senza aver prima trovato i fondi necessari per realizzarla.

In primis, il pediatra con la passione per la politica: il primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella. Ha detto: “ Non abbassiamo la guardia – argomenta il consigliere provinciale– ma ci siamo, dopo iter molto lungo. Ancora un po’ di burocrazia e possiamo cantierare l’opera. Non appena possibile, propongo al Presidente della Provincia Sergio Abramo di organizzare un incontro a Sellia per illustrare ai miei concittadini e a quelli dei paesi vicini l’importanza di un’opera strategica tra monti e città. Sogno di ripensare questa strada dal lontano 2008: ne abbiamo superati di intoppi e vigileremo ancora affinché i sogni diventino realtà e la realtà un sogno.”

Non meno soddisfatto l’omologo di Magisano Fiore Tozzo:

“ Spero – è l’auspicio del giovane sindaco- non si perda altro tempo, spero si possa fare il tutto prima dell’inverno. Al verificarsi di determinate condizioni, anche prima di un mese e mezzo si possono autorizzare i lavori. Magisano, in particolare San Pietro, è tra i paesi più interessati dal rifacimento della strada provinciale Arsanise-Janò: pochi minuti e siamo già nella città capoluogo. Se rifatta, la fruita via di comunicazione sarà uno snodo ancor più strategico. Avere una buona mobilità è vitale per evitare spopolamento, offrire migliori servizi e accorciare distanza verso città e altri paesi.”

La strada Arsanise-Janò interessa più di due paesi e ogni giorno è attraversata da centinaia di pendolari da e per la città capoluogo: qui si può incidere sulla qualità di vita di tanti utenti, qui la politica locale si gioca una bella fetta di credibilità. Meno campanilismi, più bene comune: Arsanise-Janò è qualcosa in più di una semplice strada.