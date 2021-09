Catanzaro, piazzole di sosta sommerse dai rifiuti

Se la crescita ordinata di una società si misura dalle condizioni in cui si trovano le piazzole di sosta sulle strade urbane, Catanzaro ha qualcosa da correggere.

Intorno alla città capoluogo e soprattutto sulla fruita A2 Mediterraneo tra Catanzaro e Lamezia non c’è una piazzola di sosta che non sia sommersa dai rifiuti di ogni genere, spesso avvolti in sacchi neri. L’immondizia non è piovuta dal cielo, viene lasciata da incivili passanti dopo una breve sosta e il resto lo fa la psicologia degli ambienti che così recita: rifiuto chiama rifiuto.

Tre “discariche” si alimentano indisturbate addirittura in piazzole di sosta o sul ciglio della strada a pochi chilometri o metri dalla Cittadella regionale: impossibile non accorgersi della manifesta incivilta’, non è un bel biglietto da vista per la Regione e i suoi abitanti. Bisogna correre ai ripari pensando solo alla meritata cura delle piazzole di sosta, farlo con mezzi preventivi e repressivi: se usati insieme, sovente non tardano i buoni risultati.