Pianificata la pulizia e la bonifica dei letti dei fiumi

Il sindaco Sergio Abramo ha presieduto una riunione operativa a Palazzo De Nobili nella quale è stata pianificata la pulizia e bonifica dei letti dei fiumi che attraversano il territorio comunale. L’incontro è stato convocato per evitare, con l’approssimarsi dell’autunno, che il maltempo e le piogge creino allagamenti e disagi di qualsiasi tipo.

Per consentire di programmare rapidamente queste operazioni di bonifica dei fiumi, si è deciso di inviare una lettera ufficiale alla Regione Calabria, competente in materia, per avere nel più breve tempo possibile le risposte necessarie.

Il Comune, dal canto suo, provvederà nei prossimi giorni a bandire le gare d’appalto per affidare l’esecuzione degli interventi nei tratti già beneficiari di finanziamento regionale. Per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti presenti nei letti dei fiumi sarà proprio l’amministrazione comunale a farsene carico a danno della Regione, per intervenire a stretto giro ed eliminare il materiale, in molti casi ingombrante, abbandonato abusivamente.

L’amministrazione ha avviato la pulizia dei canaloni e delle caditoie stradali, che andrà avanti nelle prossime settimane.

All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Gabriella Celestino, il segretario comunale Vincenzina Sica, il tenente colonnello della Polizia locale Salvatore Tarantino e i dirigenti Guido Bisceglia (Gestione del territorio), Giovanni Laganà (Grandi opere) e Giacinto Ciappetta (Ambiente), il funzionario dell’ufficio tecnico Salvatore Montesano.