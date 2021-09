Pineta di Siano, domani la riunione per definire gli interventi nell’area

Domani, mercoledì 8 settembre, alle ore 10, il sindaco Sergio Abramo incontrerà il commissario di Calabria verde, Giuseppe Oliva, per definire gli interventi da eseguire, a partire dall’autunno, nella Pineta di Siano, oltre ad alcuni piccoli lavori destinati alla Pineta di Giovino. Parteciperà anche il presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali Antonio Celi. A seguire, alle ore 11, i dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà in sala Concerti.