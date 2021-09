E’ stato ritrovato stamattina alle 11.30 Pietro Pallone, l’uomo scomparso ieri mentre era in cerca di funghi nella Sila Catanzarese. L’uomo, che appare stanco, provato ma in buone condizioni di salute, ha camminato per tutta la notte fino a raggiungere un’abitazione di Soveria Mannelli. Le persone che lo hanno accolto, lo hanno quindi accompagnato nella postazione dei Vigili del fuoco allestita nell’area di “Orme nel parco”. Sul posto i sanitari del 118 per le cure del caso.

