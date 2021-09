Va a cercare funghi e non torna a casa. Avviate le ricerche di Pietro Pallone

Si chiama Pietro Pallone l’uomo che risulta disperso da ieri sera alle ore 19. Era uscito di casa, insieme ad un amico, per andare a cercare funghi ma non vi ha fatto più ritorno. E così da ieri sera sono partite le ricerche dell’uomo. Il fatto è accaduto tra la zona Buturo e Tirivolo. L’uomo che era insieme a Pallone è tornato a casa, ma il fatto che l’amico non lo facesse ha destato preoccupazione tanto da far attivare la macchina dei soccorsi.

Sono, infatti, impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco – sede centrale – i volontari dei VVFF di Taverna che conoscono bene la zona, l’UCC, il nucleo cinofili di Reggio Calabria e il nucleo Sapr con i droni. I vigili del fuoco hanno, inoltre, richiesto l’ausilio dell’elicottero.