Botricello, sabato inaugurazione centro di ascolto

Memoria e impegno. Botricello non dimentica Giacomo Mascaro.

Al giovane botricellese morto giovanissimo per una malattia incurabile, il paese ionico dedicherà sabato prossimo, 11 settembre 2021, un centro di ascolto.

L’appuntamento è in via Pitagora alle ore 19.00: è lì che si dispiegherà la mission del nuovo centro di inclusione, supportato anche da esperti in psicologia.

La finalità precipua del centro, denominato “Un cuore per Botricello”, è quella di fare rete per prevenire e curare forme di disagio sociale, puntando su relazioni, empatia e resilienza.