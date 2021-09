Catanzaro, il capo della Polizia Giannini presiede inaugurazione della nuova sala operativa

Il capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini sarà a Catanzaro per presenziare alla cerimonia di inaugurazione della Sala Operativa della Questura presso Il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato il prossimo 10 settembre.

Si tratta di una Sala Operativa dotata di apparecchiature elettroniche all’avanguardia che consentono di ottimizzare il Sistema di Controllo del Territorio, assicurando il massimo di assistenza agli equipaggi operativi della Polizia Di Stato in servizio in tutta la provincia, agevolando il Coordinamento anche con le altre Forze di Polizia e garantendo ai cittadini in difficoltà risposte immediate ed efficaci ad ogni richiesta di intervento, in un quadro di massima sicurezza per il personale operante.

Il Capo della Polizia, al Termine della cerimonia, incontrerà il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’interno in Servizio in Questura, nei Commissariati di P.S. e nelle Specialità presenti in provincia.