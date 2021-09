Festa fuori controllo sud Catanzaro, Benincasa: “Contesto pericoloso per tutti”

“Credo che la nota stampa diffusa dai Sindacati del Siulp e Fsp dove espongono la preoccupazione per un video che sta diffondendosi sui social che ritrae una festa fuori da ogni regola in un quartiere a sud del capoluogo di Regione sia di una gravità inaudita, su cui anche noi prendiamo le distanze da comportamenti che non possono convivere in uno stato sociale e di legalità ma che vanno combattute e puniti con fatti concreti. Pertanto aderiamo all’iniziativa ed all’appello del Siulp e Fsp senza se e senza ma, sapendo che il cammino è lungo e faticoso ma noi combatteremo ogni forma di convivenza con la criminalità e chiediamo più controlli sul territorio e più prevenzione per ripristinare regole e comportamenti che possano aiutare i cittadini di quelle periferie abbandonate a poter avere meno paura ad uscire di casa e poter essere più tranquilli in un contesto che può essere pericoloso per l’incolumità di tutti”. Lo scrive in una nota Sandro Benincasa, del Forum associazioni calabresi.