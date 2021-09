Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale con supporto di autobotte ed autoscala sono intervenute nella serata di ieri nel comune di Miglierina per incendio abitazione.

Interessato dal rogo un appartamento situato al primo piano di una palazzina popolare costituita da sei abitazioni disposte su tre livelli fuori terra. Evacuate le sei famiglie non si registrano danni a persone.

L’appartamento interessato dall’incendio andato completamente distrutto con danni strutturali al piano terra ed al piano sovrastante.

Danni da fumo nelle rimanenti tre abitazioni.

Al termine delle operazioni di spegnimento e dopo accurata verifica visiva si procedeva in via precauzionale ad interdire l’accesso allo stabile in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza e sindaco del comune di Miglierina, Pietro Hiram Guzzi.

Intervento dei vigili del fuoco concluso alle ore 1.30 circa.