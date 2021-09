Policlinico di Catanzaro in lutto: è morto il medico Gaetano Gorgone

La sanità catanzarese e in particolare l’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini è in lutto per la morte avvenuta prematuramente oggi del medico Gaetano Gorgone.

Autore di diverse pubblicazioni soprattutto di chirurgia vascolare, Gorgone era cresciuto professionalmente alla Mater Domini e prestava servizio da anni nell’Unità di Medicina Interna proprio della struttura di località Germaneto.

Aveva 63 anni.