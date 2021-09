Chiude il Rizzi’s: nessuna crisi, ma tanta voglia di nuove esperienze

Dalla prossima settimana il Rizzi’s, l’hamburgheria nel cuore del centro storico, chiuderà i battenti. “Un sogno durato sette anni”: così inizia il post su facebook con cui Marco Rizzitano, testa e cuore dietro l’attività ristorativa, ha annunciato l’epilogo di un percorso ricco di soddisfazioni. “Avete contribuito a fare avverare un sogno: quello di un ragazzo che è potuto tornare nella sua terra per lavorare. E mi sento davvero fortunato per questo”: Marco ha voluto ringraziare i tanti fedelissimi clienti e amici che, in questi anni, hanno premiato la sua originale offerta che ha contribuito, prima di tanti altri, a rilanciare l’offerta ristorativa del centro storico di Catanzaro. Dietro questa scelta, nessuna crisi post covid: nonostante le chiusure forzate e le limitazioni legate al delivery, nel 2020 il fatturato si è attestato su cifre simili a quelle dell’anno precedente. A pesare è stata, principalmente, la voglia di tornare a sperimentare qualcosa di nuovo: “Ho dato vita a questo locale dopo tante esperienze vissute all’estero, il viaggiare tanto mi ha trasmesso anche la predisposizione a cercare sempre stimoli nuovi. Il Rizzi’s mi ha dato tante soddisfazioni, è diventato nel tempo un nuovo luogo identitario della città, facendo da traino anche ad altre attività di ristorazione lungo via XX Settembre. E sono felice, soprattutto, di vedere sempre più persone che si dedicano alla produzione a km zero, in un habitat come il nostro che si presta ad ogni genere di prodotto”.

Il Rizzi’s chiude, ma lo stesso locale continuerà ad ospitare il medesimo tipo di attività, con la “promessa” di utilizzare sempre i prodotti del territorio. Marco si dedicherà di più a Sbunda, un’altra piccola casa della cucina calabrese apertacon successo a Milano: “Sarebbe un peccato non poter dedicargli tempo ed energie per farlo sviluppare come dovrebbe. Il sogno è quello di dare vita a delle “ambiasciate” culinarie calabresi, magari all’estero. Sarebbero dei biglietti da visita importanti, sia per far venire in Calabria gente da fuori, ma anche per ribaltare il racconto che si fa, per altri versi, della nostra regione”.

Ma non sarà un addio a Catanzaro: a breve c’è anche l’impegno, condiviso con altri soci, per l’apertura di una morzelleria in via Mario Greco: “Paradossalmente, mancava un luogo dedicato esclusivamente al piatto principe della cucina catanzarese. Si potrà, quindi, riscoprire la vera putìca di una volta. Ma tornerò anche a girare per la Calabria a cercare nuovi prodotti e nuove storie, per trovare quella carica in più che ti fa innamorare della tua terra ogni volta di più”.