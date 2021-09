Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà saranno proclamate beate

Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà saranno ufficialmente proclamate beate. In assoluto, le prime due beate dell’arcidiocesi. La cerimonia si terrà il prossimo 3 ottobre, alle ore 16, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro e sarà presieduta da sua eminenza il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Ad annunciarlo oggi, nel corso di una conferenza stampa, l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Vincenzo Bertolone.

Presenti all’incontro con la stampa anche padre Pasquale Pitari, postulatore diocesano delle due cause di beatificazione e don Francesco Palaia, parroco di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio che, insieme a monsignor Bertolone, hanno ripercorso le tappe che hanno portato alla conclusione del processo di beatificazione di Nuccia Tolomeo, di Catanzaro (1936-1997) e Mariantonia Sama’ di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (1875-1953).

“Desidererei che da questa beatificazione – ha spiegato l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace – tutti potessimo trarre il massimo beneficio spirituale, attingendo alla loro santità e al loro buon esempio per una vita vissuta in due letti che sono diventati due altari, due pulpiti e dai quali ci chiedono di comprendere qual è il disegno che Dio ha su ognuno di noi e di realizzarlo con la santità della vita”.

I miracoli

“Si tratta di due persone – ha spiegato padre Pasquale Pitari – che hanno vissuto per 60 anni su un letto o su una sedia e nella sofferenza hanno detto sì al Signore: ecco la caratteristica spirituale di queste due venerabili. Saranno beate poiché Dio, attraverso la loro intercessione, ha concesso miracoli: alla Tolomeo è stato attribuito il miracolo di una complicatissima gravidanza extrauterina portata a compimento per sua intercessione, mentre alla Samà il miracolo della guarigione da una gravissima forma di artrosi di una sua compaesana che non riusciva più ad assistere il fratello disabile. Due sofferenti beatificate insieme. La loro spiritualità lancia all’uomo di oggi un grande messaggio: la sofferenza non è una disgrazia assoluta, ma un momento in cui poter dire di sì al Signore. Sono innamorato di queste due spiritualità poiché nonostante la loro condizione, amavano la vita, dicevano che “Dio è amore”, che “la Madonna è la speranza per tutti noi”. E a quanti andavano da loro, donavano consolazione e amore”.