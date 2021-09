Scuole all’avanguardia: l’Istituto di Sellia Marina in prima linea

L’istituto Comprensivo Statale guidato dal dirigente scolastico, Giulio Comerci, partecipa – con un proprio workshop collocato in un evento formativo online di rilievo nazionale che si terrà il 10 settembre – alla Summer School del Movimento delle Avanguardie Educative.

La Summer School di Avanguardie Educative è un evento formativo organizzato annualmente dall’Istituto Nazionale per la Didattica e la Ricerca Educativa (INDIRE), fruibile da tutti i docenti ai quali viene rilasciato attestato formativo e che, per quest’anno, è articolato online in 4 giornate formative (il 2 e dall’8 al 10 settembre) in sessioni antimeridiane e pomeridiane.

La prima giornata sarà dedicata a una “Lezione aperta di Alessandro Baricco” alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di Indire e del Ministero dell’Istruzione.

L’Istituto di Sellia Marina, già dall’anno scolastico 2018/2019, aveva aderito al Movimento delle Avanguardie educative adottando – su proposta al Collegio dei Docenti di Giuseppe Candido referente del progetto – le idee innovative della “Flipped Classroom” (o classe capovolta), dell’integrazione dei libri di testo con contenuti didattici digitali (CDD) e dell’”Uso Flessibile del Tempo” scuola.

Quest’anno, grazie all’impegno e alla dedizione professionale della Professoressa Anna Guzzi, docente di Lettere della SSIG dell’Istituto, le metodologie didattiche adottate in classe diventano un vero e proprio Workshop formativo inserito in un evento di rilievo nazionale che è appunto la Summer School, e al quale parteciperanno insegnanti di tutta Italia.

L’inserimento nell’ambito della Summer School dell’evento formativo proposto da Anna Guzzi rappresenta dunque un grande riconoscimento per la Scuola di Sellia Marina che – seppur scuola di provincia – mette in atto – evidentemente – metodologie didattiche ed educative innovative e di alto livello, riconosciute dall’Istituto Nazionale per la Didattica e la Ricerca Educativa (INDIRE).

Durante i Pannel collocati nell’ultima giornata del 10 settembre, si svolgerà, dalle 17:30 alle 18:30, il Workshop dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina tenuto dalla Anna Guzzi e al quale parteciperanno anche il dirigente Scolastico, Giulio Comerci e il Referente per l’istituto del progetto delle Avanguardie Educative, Giuseppe Candido.