Carlo Paone racconta la manifestazione del 1983 per il Cavatore

Dopo il crollo nel 1970 di un muro di cinta del Complesso monumentale San Giovanni e la conseguente demolizione, per ragioni di sicurezza, di costruzioni preesistenti ormai pericolanti, si cercarono idee e proposte per ripristinare gli spazi del San Giovanni. Solo nel 1986 si avviarono i lavori per il recupero strutturale del complesso.

In questo arco di tempo però, precisamente nel 1983,attraverso le immagini del fotografo Carlo Paone, è ritornata alla memoria un evento che caratterizzò quegli anni e che riguarda una manifestazione, patrocinata dalla Regione e con molta probabilità anche da altre istituzioni, che coinvolse, attori, ballerini ed artisti. Diversi furono gli eventi che furono organizzati in quei 4 o 5 giorni dell’iniziativa. Una in particolare è stata portata alla luce sui social dalla pagina facebook di “Area Teatro” e riguarda la performance commissionata ad un artista di Pescara, Franco Summa, per il Cavatore, simbolo della città.

La scultura bronzea realizzata tra il 1951 e il 1954 dall’artista calabrese Giuseppe Rito, in quegli anni, a causa del crollo del 1970, era stata collocata in una galleria presente all’interno di Villa Margherita, in attesa dei lavori di ripristino. Summa volle “impacchettare” ciò che restava della fontana e delle rocce dove era collocato il Cavatore, per dipingerli di tanti colori. Per far questo, coinvolse alcuni studenti del liceo scientifico “Siciliani”.

Le foto fornite da Carlo Paone ci restituiscono memoria, ci consegnano la storia, ci donano il valore dell’identità e dell’appartenenza che trasparivano negli occhi di quei tanti giovani che vi parteciparono. Ed allo stesso modo, anche lo stupore e lo stato di “stordimento” da parte dei cittadini che assistevano agli spettacoli e alle performance.

Il racconto

“Ricordo bene quando crollò parte del Castello – racconta Carlo – era una domenica pomeriggio ed avevo credo 15 anni. Quel giorno ero andato al Cinema Teatro Comunale per vedere un film, appena uscito andai a prendere il pullman per tornare a casa, ma trovai il caos. Tutto il centro cittadino era bloccato, riuscii a raggiungere piazza Matteotti e lì vidi che sotto le macerie c’era una macchina. Credo che morirono 3 o 4 persone a causa di quel crollo. Con molta lentezza vennero poi tolti tuti i detriti e via Carlo V rimase chiusa per anni. Poi ci fu questa iniziativa nata proprio per attenzionare uno dei simboli forti della città, che però nella mente delle persone si era perso perché da anni, ormai, la scultura del Cavatore era conservata in Villa Margherita”.

Carlo Paone, insieme ad un altro fotografo, Aldo Bressi, immortalarono quegli attimi, momenti importanti per la storia della città di Catanzaro e che oggi, a più giovani, consegnano un piccolo “salto nel passato”, carico di significati.

foto gentilmente concesse da Carlo Paone