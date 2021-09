Catanzaro, divieto di accesso a pineta di Siano-Parco Li Comuni

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto, con un’ordinanza, il divieto di accesso nella Pineta di Siano-Parco Li Comuni.

La decisione secondo quanto si legge in una nota dell’amminiztrazione comunale, è stata presa dal Sindaco che ha recepito una nota inviata da Calabria verde, che ha riscontrato la “presenza, seppur minima, di visitatori”, è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità. Nell’area, infatti, gli incendi del 10 e 11 agosto hanno reso necessari interventi di messa in sicurezza del verde e degli alberi che eliminino le cause di rischio-incidente per persone e/o cose.