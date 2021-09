Non ne possono più i residenti di via Rapallo a Villaggio Carrao (Cropani Marina) che, da circa due settimane sono costretti a vivere un serio disagio per via di una copiosa perdita d’acqua proveniente dalla conduttura comunale. Con il passare dei giorni si è creato un vero e proprio acquitrino che comincia a diventare verde di muffa e maleodorante al punto da attirare libellule e zanzare: una vera e propria palude che gli abitanti devono attraversare indossando gli stivali di gomma e che, se continua così, presto diventerà un problema sanitario. Immediatamente avvertite con ogni mezzo (Pec, telefonate, visite al Municipio) le persone preposte, nessuno ha pensato di intervenire per riparare il guasto.