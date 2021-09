Linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro, possibili sospensioni a causa dell’allerta meteo

In previsione dell’allerta meteo prevista per domani, 11 settembre, diramata dalla Protezione Civile che interesserà anche la fascia in cui ricade la linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro, ed in seguito alle raccomandazioni rilasciate dal sindaco di Catanzaro, (di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti tombati; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi) il servizio ferroviario di questa linea potrebbe subire sospensioni temporanee. In tal caso sono già stati predisposti eventuali servizi sostitutivi con autobus. Per informazioni contattare i numeri telefonici che compaiono sul sito

http://www.ferroviedellacalabria.it/fdc/contatti/