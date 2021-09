Tragedia “Le Giare”, Abramo: “Impossibile dimenticare”

“È impossibile dimenticare una tragedia come quella di Le Giare. Ogni anno, il 10 settembre, il pensiero mi riporta – e credo riporti tutti quelli che c’erano anche 21 anni fa – all’angoscia, al dolore e anche all’impotenza nei confronti di quelle 13 persone che hanno perso la vita”. E’ quanto dichiara in una nota il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

“Per 13 famiglie – aggiunge Abramo – che non hanno più potuto riabbracciare i propri cari. Sono 13 ferite ancora aperte nel cuore della nostra comunità. Oggi fermiamoci un attimo per ricordare Mario Boccalone, Ida Fabiano, Serafina Fabiano, Raffaele Gabriele, Paola Lanfranco, Iolanda Mancuso, Giuseppina Marsico, Franca Morelli, Rosario Russo, Antonio Sicilia, Salvatore Simone, Concetta Zinzi e Vinicio Caliò, l’unico del quale non è mai stato ritrovato il corpo”.