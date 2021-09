Bollettino Coronavirus, 278 casi in più e 3 morti

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1125148 (+3.902). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 80683 (+278) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 224 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10912 (10763 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1563 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1510 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24780 (24163 guariti, 617 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 354 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7323 (7214 guariti, 109 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2337 (71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2259 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25828 (25455 guariti, 373 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 255 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5993 (5897 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 19 nuovi positivi e 5 guariti fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 93 nuovi casi di cui 3 nuovi casi a domicilio e di cui 1 comunicato erroneamente ieri come residente. L’ Asp di Crotone comunica 35 nuovi positivi di cui tre migranti.

Nel grafico dettagliato allegato al bollettino diramato dalla Regione Calabria si segnalano anche tre decessi di cui 2 a Reggio Calabria e 1 a Crotone