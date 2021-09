Cerva, lavori discesa Chiesiola e guide digitali

Dopo i murales e l’ anfiteatro, anche la discesa della “Chiesiola”. Continua, senza soluzione di continuità, l’opera di recupero dell’ esistente da parte dell’ Amministrazione comunale cervese, primo cittadino Fabrizio Rizzuti.

Con un contributo di 57mila euro da parte della Regione Calabria, è stata messa in sicurezza la discesa della Chiesiola in località Timpone, eliminando le condizioni di dissesto, causa di pericolo per l’incolumità.

E’ solo la prima parte del cantiere, altro è in agenda per eliminare situazioni pericolose per transito pedonale.

Qualcosa si muove anche sul fronte della promozione turistica con l’ideazione di guide digitali, anche in lingua inglese, pensate per promuovere il territorio immerso nei boschi silani e proteso verso il litorale ionico. Qui, come altrove in Calabria, il monte è fratello del mare.