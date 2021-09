Cimitero Lido, le nuove cappelle sono già “immerse” nel degrado

Non c’è pace, nemmeno nel posto in cui dovrebbe respirarsi l’aria di silenzio mista al dolore. Ennesima segnalazione di degrado nel cimitero del quartiere Lido da parte di alcuni lettori che “vorrebbero poter far visita ai propri defunti in un contesto più decoroso”. Le testimonianze e le foto che inoltrano i nostri lettori si riferiscono ad uno stato di abbandono, sporcizia, degrado nella zona delle nuove cappelle che di nuovo non hanno davvero nulla ma si sono subito “ambientate” con il vecchio che avanza…nella direzione sbagliata. Alcuni residenti puntano il dito “sull’inoperosa attività di chi, pagato da noi cittadini, è preposto alla pulizia ed alla cura dei luoghi sacri”.