Giornata di maltempo e ritardi per l’aeroporto lametino nei collegamenti con Bologna e Milano

Giornata di maltempo e ritardi per l’aeroporto lametino. Se in alcuni casi la partenza in orario successivo a quanto preventivato è stata prevista nell’ambito di massimo 60 minuti, ancora non risolto è il caso del volo Ryanair arrivato da Bologna e che sarebbe dovuto ripartire alle 8.15, ma che rimane ancora a terra con ultimo annuncio delle 15 non rispettato.

Altri voli ancora a terra anche per Milano Malpensa (dalle 13.50 decollo previsto dopo le 17.04, essendo l’aereo arrivato non alle 13:10 ma alle 16:05).