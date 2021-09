Lunedì nuova carenza idrica, ecco le vie interessate

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per i lavori di riprogettazione del nodo idrico Sila-Guerriccio, lunedì 13 settembre, dalle ore 8 e fino alle 14, salvo complicazioni, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nella zona nord della città. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che a risentire dei disagi saranno le utenze di Pentone, S. Elia, Pontegrande, Pontepiccolo, Janò, parte di Lenza, giardini di San Leonardo, via Gallucci e via Milano.