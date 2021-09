Piogge di settembre

Primo temporale importante e le strade di Soverato diventano un fiume di acqua e fango

Disagi per cittadini e negozianti. Problemi per viabilità in tutto il soveratese, in particolare a Badolato

Più informazioni su Soverato









E’ bastato il primo temporale importante, perchè le strade di Soverato si trasformassero in un fiume di fango e acqua. Molti i disagi per i cittadini e per i proprietari di alcuni locali che stanno provando in tutti i modi a tenere lontana la portata che sta invadendo strade e negozi. Sono le immagini a parlare e a raccontare di una situazione che appare in queste ore già fuori controllo. Situazione difficile anche a Badolato dove la percorribilità è seriamente compromessa dalle condizioni delle strade rese inagibili dal maltempo. Situazione difficile anche all’ingresso del quartiere marinaro della città.