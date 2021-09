In occasione del Triduo della Santa Croce noi come gruppo “Ripartiamo Gagghianu” in collaborazione con la “Pia Congregazione Madonna del Carmine “ Gagliano ,abbiamo creato un’installazione artistica a devozione .

Si tratta di una croce rivestita con piccole mattonelle all’uncinetto fatte dalle abili mani di Annamaria Paonessa, Anna Loprete e Daniela Paonessa Unite insieme da Candida Lobello

Ai piedi della croce – si legge in una nota – è posizionato un cuore di creta lavorato da Francesco Serratore e donato dagli ospiti della clinica San Vincenzo Lavori di posizionamento della stessa Salvatore Rotundo , Maria Teresa Colacione, Roberto. Oltre alla croce grande e’ stata posizionata una piccola croce donata a devozione da una signora del quartiere

Ringraziamo la Confraternita del SS Rosario per l’autorizzazione di poter partecipare, con questa installazione , al

Triduo della Santa Croce. L’installazione è visibile da oggi 11 Settembre al 14 Settembre davanti all’entrata principale della Chiesa del SS Rosario.