Aggressione Valle dei mulini: il cordoglio e la condanna del presidente Fise Calabria

Il Presidente Roberto Egidio Cardona e tutto il Consiglio del Comitato Regionale degli sport equestri, Fise Calabria rivolgono il proprio cordoglio ai familiari del tesserato Giuseppe Sestito, vittima di una feroce aggressione presso il Parco Ippico La Valle dei Mulini.

Il Presidente Cardona esprime inoltre “la propria vicinanza all’allevatore Giuseppe Marino, ancora ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Questo grave episodio ha provocato sgomento presso tutto il mondo equestre calabrese ed in particolare al Centro Ippico Podere delle Carrozze di Catanzaro, colpito direttamente“.

Il Presidente a nome di tutta la Federazione “condanna il grave episodio che contrasta con i valori dello sport, che sono sempre e comunque l’asse portante di tutti i principali valori etici, ripudiando ogni ricorso alla violenza”.