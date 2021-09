Cropani, cittadinanza digitale contro cyber bullismo

Epilogo delle iniziative estive all’insegna dell’impegno nel sociale in quel di Cropani.

Stasera, ore 18 all’interno del Centro commerciale di Cropani, ci sarà la presentazione della collana di libri “Educazione e cittadinanza digitale” scritta dalla giornalista Francesca Froio insieme a Maria Alario e Enrica Mistretta. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cropani, primo cittadino Raffaele Mercurio.

Per l’occasione, sarà presente il responsabile nazionale dell’associazione italiana di prevenzione al cyberbulismo e sexting Andrea Billotto.

In serata, sempre nell’ambito della rassegna “Primo Maggio a Settembre”, concerto live di Santino Cardamone con chitarra e voce.

Durante la manifestazione, ci sarà spazio per la petizione sul referendum popolare “Eutanasia legale, liberi fino alla fine”.

Poco spazio per la noia nell’estate 2021 di Cropani.