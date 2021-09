Aggressione nel centro ippico, convalidato l’arresto: una volta dimesso dall’ospedale sarà portato in carcere

Convalidato l’arresto dell’uomo accusato di aver ucciso, giovedì scorso, Giuseppe Sestito e ferito altre persone nel centro ippico Valle dei Mulini di Catanzaro. L’uomo, un cittadino pakistano regolare in Italia, ha ha ammesso le proprie responsabilità per le quali era stato arrestato in flagranza di reato a pochi istanti dal fatto. L’udienza si è svolta in ospedale dove si trova l’uomo per via delle ferite riportate nella colluttazione; una volta dimesso sarà portato in carcere. Le accuse rivolte all’uomo sono di omicidio, tentato omicidio e lesioni personali.