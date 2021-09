Basso profilo, procura chiede 24 condanne. Otto anni per Talarico, sei per Guglielmo. Il commento di Gratteri

Ventiquattro condanne e un’assoluzione nell’indagine “Basso Profilo“: è questa la richiesta formulata dalla procura relativamente all’operazione relativa a presunti presunti collegamenti tra mafia, politica, imprenditoria e criminalità organizzata crotonese, catanzarese e reggina. Il Tribunale della libertà in sede di Riesame ha annullato l’aggravante mafiosa per 19 indagati.

Tra le persone coinvolte ci sono l’assessore regionale Francesco Talarico per cui la procura ha chiesto 8 anni di reclusione e 6 per il notaio Rocco Guglielmo. Chiesta l’archiviazione per Lorenzo Cesa poiché, già nei mesi scorsi, gli approfondimenti giudiziari avevano accertato l’esclusione da qualsiasi coinvolgimento.

Le richieste di condanne

Luigi Alecce: 4 anni

Annarita Antonelli, 3 anni

Giuseppe Bonofiglio, 14 anni

Rosario Bonofiglio, 5 anni

Pierpaolo Caloiro, 4 anni

Concetta Di Noia, 14 anni

Giulio Docimo, 4 anni

Carmine Falcone, 16 anni

Matteo Femia, 2 anni e 4000 euro di multa

Rocco Guglielmo, 6 anni

Domenico Iaquinta, 8 mesi

Rodolfo Labernarda, 8 anni e 8 mesi

Francesco Luzzi, 4 anni

Santo Mancuso, 1 anno e 4 mesi

Francesco Mantella, 8 anni e 8 mesi

Antonino Pirrello, 8 anni

Tommaso Rosa, 20 anni

Vittoria Rosa, 5 anni

Francesco Talarico, 8 anni

Giuseppe Truglia, 9 anni e 4 mesi

Pino Volpe. 3 anni e 4 mesi

Luciano Basile: assoluzione

Eugenia Curcio: 5 anni e 4 mesi

Antonio Grillone, 6 anni

Giuseppe Mangone 7 anni e 400 euro di multa

Il commento di Gratteri