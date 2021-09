“Fedeltà al lavoro e Progresso economico”, sabato le premiazioni della Camera di Commercio

Sabato 18 settembre la Camera di Commercio consegnerà i premi “Fedeltà al lavoro e Progresso Economico”. La cerimonia relativa alla XIX edizione della manifestazione si terrà all’interno dell’anfiteatro del Parco della Biodiversità Mediterranea a partire dalle ore 18.

I premi, conferiti con cadenza biennale, saranno assegnati ai lavoratori, ai professionisti, agli artigiani e agli imprenditori che si sono contraddistinti per il contributo allo sviluppo economico e sociale della provincia e per l’abnegazione nello svolgere i propri doveri professionali. In tutto saranno assegnati 47 riconoscimenti.

Come di consueto, anche nell’edizione 2021 sono previsti alcuni premi speciali dedicati a “Esportatori benemeriti”, “L’Impresa più Longeva e di Successo”, “La Giovane Impresa Innovativa” e il premio alla memoria “Franco Scavo” (ex dipendente camerale scomparso prematuramente in corso di servizio), destinato a personalità illustri della provincia di Catanzaro – decedute – che hanno contribuito allo sviluppo economico-culturale del territorio.

Per l’occasione, l’Ente camerale guidato dal Commissario Daniele Rossi conferirà un particolare premio alla memoria di Maurizio Ferrara che per sedici anni ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro e che è improvvisamente scomparso nel dicembre del 2019: «Sono trascorsi quasi due anni dalla morte di Maurizio – ha detto Rossi – ma il suo ricordo è più vivo che mai tra gli uffici della Camera di Commercio. Il tempo trascorso da quel terribile giorno di dicembre di due anni fa non ha intaccato la stima nei confronti dell’uomo e del professionista che ha lavorato senza sosta per l’Ente e per il tessuto economico della provincia di Catanzaro: tributargli un riconoscimento simbolico ma ricco di significato è doveroso nonché sentito».